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G.Saray'da Pulgar isyanı

Torrent'in ilk 11'de tercih ettiği Erick Pulgar, Konya karşısında kötü bir performans ortaya koydu. Taylan'ın yerine forma şansı bulan Şilili orta saha beklentilerin oldukça altında kalırken yaptığı top kayıplarıyla da eleştirilerin odağında yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
G.Saray'da Pulgar isyanı
Galatasaray'da Domenec Torrent'in ilk 11'de tercih ettiği Erick Pulgar, Konyaspor karşısında kötü bir performans ortaya koydu. Taylan'ın yerine forma şansı bulan Şilili orta saha beklentilerin oldukça altında kalırken yaptığı top kayıplarıyla da eleştirilerin odağında yer aldı. Pulgar, 59. dakikada yerini Taylan'a bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gedson'un almak varken Fiorentina'dan Pulgar'ın kiralanmasına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
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