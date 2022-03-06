G.Saray'da Pulgar isyanı

Torrent'in ilk 11'de tercih ettiği Erick Pulgar, Konya karşısında kötü bir performans ortaya koydu. Taylan'ın yerine forma şansı bulan Şilili orta saha beklentilerin oldukça altında kalırken yaptığı top kayıplarıyla da eleştirilerin odağında yer aldı.
Galatasaray'da Domenec Torrent'inilk 11'de tercih ettiği Erick Pulgar, Konyaspor karşısında kötü bir performans ortaya koydu. Taylan'ın yerine forma şansı bulan Şilili orta saha beklentilerin oldukça altında kalırken yaptığı top kayıplarıyla da eleştirilerin odağında yer aldı. Pulgar, 59. dakikada yerini Taylan'a bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gedson'un almak varken Fiorentina'dan Pulgar'ın kiralanmasına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.