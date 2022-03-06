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Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosunda görmek için mesai harcadığı Aliou Dieng ile ilgili Al Ahly, yeni bir karar verdi. Aliou Dieng'i Galatasaray ile beraber Aston Villa'nın istediği, hatta Manchester United'ın da transfer listesinde olduğu kaydedilirken, Mısır temsilcisi atak yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

Al Ahly çatısı altında gösterdiği performansla Galatasaray başta olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Aliou Dieng için yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

Mısır basınında yer alan bilgilere göre İngiltere'den Dieng'e karşı ilginin arttığı ifade edilirken, Manchester United'ın ilgisinin olduğu ve Aston Villa'nın oyuncuyu izleme kararı aldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

United iddiaları henüz netlik kazanmamasına karşın Mısır basınında geniş yankı uyandırdı. Bununla beraber Dieng'i, Galatasaray'ın net olarak istediği, Newcastle, Fulham'ın da oyuncunun transfer durumunu kulübüne sorduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

AJAX DA TEKLİF YAPTI
Galatasaray daha önce Dieng için 6 milyon euroluk satın alma talebinde bulunmuş ancak reddedilmişti. Ajax'ın da, Galatasaray ile aynı rakamı önerdiği ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verdiği öne sürüldü. Al Ahly'in bu teklifi de reddettiği kaydedildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

AL AHLY'DEN YENİ ATAK GELİYOR
Aliou Dieng'in bu transfer spekülasyonlarına kafasının karışacağını düşünen Al Ahly, oyuncuları için yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

Buna göre şu anda 600 bin dolar yıllık maaş alan Aliou Dieng'e zam yapılacak ve yıldız ismin yeni maaşı, 700 bin euro olacak.

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