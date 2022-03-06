Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

AJAX DA TEKLİF YAPTI

Galatasaray daha önce Dieng için 6 milyon euroluk satın alma talebinde bulunmuş ancak reddedilmişti. Ajax'ın da, Galatasaray ile aynı rakamı önerdiği ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verdiği öne sürüldü. Al Ahly'in bu teklifi de reddettiği kaydedildi.