Galatasaray'ın transfer hedefi Aliou Dieng için yeni karar! Sözleşme...

Al Ahly çatısı altında gösterdiği performansla Galatasaray başta olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Aliou Dieng için yeni bir gelişme yaşandı.
Mısır basınında yer alan bilgilere göre İngiltere'den Dieng'e karşı ilginin arttığı ifade edilirken, Manchester United'ın ilgisinin olduğu ve Aston Villa'nın oyuncuyu izleme kararı aldığı aktarıldı.
United iddiaları henüz netlik kazanmamasına karşın Mısır basınında geniş yankı uyandırdı. Bununla beraber Dieng'i, Galatasaray'ın net olarak istediği, Newcastle, Fulham'ın da oyuncunun transfer durumunu kulübüne sorduğu kaydedildi.