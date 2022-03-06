GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - BİNDİĞİ DALI KESİYOR Galatasaray takımı bir ilk yarı oynuyor Konya'da, 'kötü' oynuyor dersek kıyak yapmış oluruz, kötünün de kötüsü.. İkinci yarıda bir gol atmaya çalışıyorlar ama yaptıklarını hücumlar yalan rüzgarı. İki hafta maç kazandılar, bayağı bir hakem desteği aldılar iki maçta da. Ama keramet kendilerinde zannettiler. Teknik direktör dedi ki, "Çok iyi çalışıyoruz, semeresini alacağız!" Bu futbolla değil skorların semeresini, eşeğin semerini bile alamazsınız.

Çünkü Galatasaray defans yapmasını da bilmiyor, hücum yapmasını da bilmiyor. Defanstan hücuma çıkmasını da bilmiyor. Yani Galatasaray 'Saldım çayıra, Mevlam kayıra' futbol oynuyor. Konyaspor sahada her şeyiyle Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bakmayın siz skorun 2-0'da kaldığına; maç 3-0 olsa, 5 hatta 6'ya bile giderdi. Sadece üçüncü golü bulamadılar. Biraz daha dikkatli olsalardı bulurlardı. Ama 2-0'ı da rahat korudular, bu da işin ayrı yönü.