GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Gomis fizik olarak hazır değil. Maç eksiği olan Boey ve ara transferde gelen Pulgar'dan beklenen katkı gelmedi. Rakip iyi yardımlaşmalı tedbir aldığı için Kerem de alışılmışın dışında etkisizdi. Benim G.Saray'da gördüğüm tek bir artı var o da; fizik kondisyon. O yüzden de ikinci yarıda bariz üstünlükleri vardı.

Konyaspor önemli bir 3 puan kazandı. Ama teknik direktör İlhan Palut'un dikkat etmesi gereken noktalar var. İlki bu kadar riskli oynayan Galatasaray karşısında kontratak planlarını hiç olumlu işlerliğe koyamadılar.