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GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 09:17
GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - GALATASARAY ÇIKMAZA GİRDİ

Galatasaray dün gece, karşısında son haftalardaki kötü gidişine 'dur' demek isteyen motive ve çok hırslı bir Konyaspor buldu. Bir de ilk 20 dakikada skor dezavantajına düşünce işler çıkmaza girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Devrenin ilerleyen bölümünde Galatasaray neticeyi değiştirmek için çabaladı. Ama ofansif girişimler son derece kısırdı. Avantaj elde eden Konyaspor da takım savunmasını ön planda tutarak kontrol oyununu benimsemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci devre Galatasaray oyunu domine etti. Ama Konyaspor da alan daraltan savunma kurgusuyla atakları karşılıyordu. Bu yarıda Galatasaray pozisyonlar da buldu. Bilhassa Sehic'in iki önemli kurtarışı vardı. Eğer farkı bire indirseler belki daha iyisini yapabilirlerdi. Sonuçta 3 puan kaybedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Gomis fizik olarak hazır değil. Maç eksiği olan Boey ve ara transferde gelen Pulgar'dan beklenen katkı gelmedi. Rakip iyi yardımlaşmalı tedbir aldığı için Kerem de alışılmışın dışında etkisizdi. Benim G.Saray'da gördüğüm tek bir artı var o da; fizik kondisyon. O yüzden de ikinci yarıda bariz üstünlükleri vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Konyaspor önemli bir 3 puan kazandı. Ama teknik direktör İlhan Palut'un dikkat etmesi gereken noktalar var. İlki bu kadar riskli oynayan Galatasaray karşısında kontratak planlarını hiç olumlu işlerliğe koyamadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

İkincisi; kaleci ile beraber prese karşı çok fazla hazırlık pası yapmak faydandan çok zarar getirir. Dün de bunun örnekleri yaşandı. Bir de aklıma takılan Amilton'a bu kadar nasıl sabretti.

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