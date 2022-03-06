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GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar'a ateş püskürdüler! Gedson Fernandes kıyaslaması...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 yenilirken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Erick Pulgar'ın performansı taraftarları kızdırdı. Şilili futbolcu sosyal medya üzerinden büyük eleştiri aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 10:19 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 10:20
GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar'a ateş püskürdüler! Gedson Fernandes kıyaslaması...

Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 28. hafta maçında sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar'a ateş püskürdüler! Gedson Fernandes kıyaslaması...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar'a ateş püskürdüler! Gedson Fernandes kıyaslaması...

Bu maça kadar yalnızca 3 karşılaşmada forma giyen ve 79 dakika sahada kalan Pulgar'ın, beklenenden az forma şansı bulması eleştiriliyordu.

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