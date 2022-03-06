GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar'a ateş püskürdüler! Gedson Fernandes kıyaslaması...

Konyaspor ile Galatasaray 'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig 'in 28. hafta maçında sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar 'ın performansı gündem oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.