GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar'a ateş püskürdüler! Gedson Fernandes kıyaslaması...

Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 28. hafta maçında sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu.
Konyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 28. hafta maçında sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Erick Pulgar'ın performansı gündem oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Rizespor maçın ilk 11'de yer verdiği Omar, Taylan ve Mostafa Mohamed'i kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Boey, Pulgar ve Gomis sahaya çıktı.
Bu maça kadar yalnızca 3 karşılaşmada forma giyen ve 79 dakika sahada kalan Pulgar'ın, beklenenden az forma şansı bulması eleştiriliyordu.
Hürriyet'te yer alan habere göre Konyaspor karşısında 59 dakika sahada kalan Erick Pulgar'ın performası, sosyal medyadada çok konuşuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Şilili futbolcu için eleştiri paylaşımları yaptı.
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Çaykur Rizespor formasıyla 5 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu Gedson, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.