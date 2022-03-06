Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray yorumu! "Evlere şenlik"

İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:
Galatasaray taraftarına acı vermeye, kan kusturmaya devam ediyor. Son derece şahsiyetsiz bir futbol. Düşünebiliyor musunuz, maç bitiyor, Domenec Torrent ile Konyaspor antrenörü İlhan Palut tebrikleşiyorlar. Torrent utanç duyması gerektiği yerde İlhan Palut ile sohbet ediyor. Baktığınız vakit centilmenlik diye düşünebilirsiniz ama ben başarısızlığın rutine girmiş hali olarak düşünüyorum. Galatasaray'ın tüm oyuncularına bakıyoruz, üzerlerindeki forma sarı kırmızı olmasa mahalle takımı topçuları gibi oynuyorlar. Kerem Aktürkoğlu için Türk futbolunun geleceğindeki yıldızı dedik ama o şaşırmış ve geriye gitmiş durumda. Bir ilk yarı var ki evlere şenlik. Bu kadar basit top kaybı ve çıkarken yapılan top kayıpları bir Süper Lig takımının yapacağı cinsten değil. Konyaspor art arda gollerle maça başladı. İki kafa golü, yani diğer bir deyimle Galatasaray, ilk 20 dakikada 2-0 mağlup duruma düştü ama istatistiklere bakın Galatasaray'dan kaç oyuncu sarı kart görmüş. Sıfır… Bu şu demek; mağlup olsak da kazansak da hırsa gerek yok, zaten kenardaki hocamız da aynı, başkan deseniz tecrübesiz bir genç, kısaca Galatasaray babalarının çiftliği. Konyaspor birkaç haftadır düşüşteydi ama dün gece özellikle pas futbolu, kanat hücumu ve kompakt oynama konusunda adeta ders verdi. Galatasaray gibi bir takım hırsı olmayınca hakem için de maç çok kolay oluveriyor. Kart yok, stres yok, dolasıyla da Ali Şansalan kusursuz bir maç yönetmiş oluyor.