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SPOR HABERİ - Domenec Torrent Konyaspor Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Büyük bir maç olacak"

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patron Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 18:43
SPOR HABERİ - Domenec Torrent Konyaspor Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Büyük bir maç olacak"

İşte Torrent'in o sözleri:

Konyaspor'un son Alanyaspor maçına baktık. Bence adil bir sonuç değildi, ilk yarıda özellikle gayet iyi oynamışlar. Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım. 2. sırada olmayı hak ediyorlar. Büyük bir maç olacak. Takım her gün bizim ne yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor.

Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda. 28 oyuncu, 4 kalecimiz vardı. 18'ini seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, her seferinde 10 tanesi dışarıda kalacaktı. Arda'nın kas ağrısı var, onun dışında herkes sağlıklı.

15 günde 4 tane maçımız var. Sadece bu maçı düşünmekle olmuyor, önümüzdeki maça da bakmamız lazım. Oyuncularımızın çoğunluğu listede olmayı hak ediyordu ama bu imkansız. Bu kadar çok oyuncunun bir kadroda yer alması hem antrenör hem de oyuncular için iyi değil.

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