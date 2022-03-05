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Konya’yı seviyor

Devre arası transfer döneminde Aslan'a 2. kez imza atan Bafetimbi Gomis, daha önce Konyaspor'a karşı 4 maça çıktı. 2 lig maçında Konya'ya 3 gol atıp, 1 asistle oynayan Gomis, galibiyetlerde rol oynadı. Kupadaki 2 maçta ise 2 gol atan Fransız golcü, sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlik görerek ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Konya’yı seviyor
Devre arası transfer döneminde Aslan'a 2. kez imza atan Bafetimbi Gomis, daha önce Konyaspor'a karşı 4 maça çıktı. 2 lig maçında Konya'ya 3 gol atıp, 1 asistle oynayan Gomis, galibiyetlerde rol oynadı. Kupadaki 2 maçta ise 2 gol atan Fransız golcü, sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlik görerek ayrıldı.
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