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Konyaspor Galatasaray maçının ardından Sacha Boey'den o soruya tepki! "Sorun sadece savunmada değil"

Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey, Konyaspor mağlubiyetinin ardından isyan etti. Fransız futbolcu, savunmada yapılan hataların sorulması üzerine, "Sorun sadece savunmada değil. Gol attığımızda takım olarak atıyoruz, yediğimiz zaman takım olarak yiyoruz. Sadece savunmaya odaklanmamak gerekiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 22:26
Konyaspor Galatasaray maçının ardından Sacha Boey'den o soruya tepki! "Sorun sadece savunmada değil"

Galatasaraylı Sacha Boey, ittifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sacha Boey "Konyaspor iyi oynadı. Biz de gereğini tam olarak gerçekleştiremedik sahada. Bunun sonucunda Konyaspor kazandı." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki sorunun sorulması üzerine Boey "Sorun sadece savunmada değil. Gol attığımızda takım olarak atıyoruz, yediğimiz zaman takım olarak yiyoruz. Sadece savunmaya odaklanmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sacha Boey "Önümüzdeki maçlar zor olacak. İyi dinlenip sahada en iyisini yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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