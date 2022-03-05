Konyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - GALATASARAY 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis

42. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

Galatasaray ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 17 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Galatasaray ligde dış sahada en son Göztepe ile karşılaştı ve 3-2 kazandı.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 1 galibiyet aldı. 4 mücadele ise berabere sona erdi.