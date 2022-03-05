İspanyollar teyakkuzda

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle İspanyollar teyakkuza geçti. İspanya'da Şiddetle Mücadele Komisyonu, hafta içi oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını "yüksek riskli" ilan etti.
Ukrayna-rusya savaşı nedeniyle İspanyollar teyakkuza geçti. İspanya'da Şiddetle Mücadele Komisyonu, hafta içi oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını "yüksek riskli" ilan etti. Devler Ligi'nde Real Madrid-Paris Saint-Germain ve Kupa 2'de Real Betis-Frankfurt ile Barcelona-Galatasaray maçları öncesi asayiş güçlerinin maksimum konuşlandırılması planlanlıyor.