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İspanyollar teyakkuzda

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle İspanyollar teyakkuza geçti. İspanya'da Şiddetle Mücadele Komisyonu, hafta içi oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını "yüksek riskli" ilan etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
İspanyollar teyakkuzda
Ukrayna-rusya savaşı nedeniyle İspanyollar teyakkuza geçti. İspanya'da Şiddetle Mücadele Komisyonu, hafta içi oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını "yüksek riskli" ilan etti. Devler Ligi'nde Real Madrid-Paris Saint-Germain ve Kupa 2'de Real Betis-Frankfurt ile Barcelona-Galatasaray maçları öncesi asayiş güçlerinin maksimum konuşlandırılması planlanlıyor.
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