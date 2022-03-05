Galatasaray'da Xeka sesleri

Fransız basını, bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra sarı-kırmızılıların listesindeki ismi duyurdu. Fransa'da Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte Lille forması terleten Xeka'nın radarda olduğu belirtildi. Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre; sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki Portekizli orta sahayla Galatasaray dışında Roma'nın da ilgilendiğini belirtti. Asıl adı Miguel Angelo da Silva Rocha, lakabı ise Xeka olan futbolcu, 1.86 boyunda ve iki ayağına da oldukça hakim. Xeka, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde forma giyiyor. Bu sezon 18'i lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi ve 1'i kupada olmak üzere toplam 25 maça çıkan Xeka, 3 kez fileleri sarsarken 1 asist yaptı. Futbola ülkesinde başlayan Xeka, Ocak 2017'de Lille'e kiralandı, temmuzda ise 5 milyon euro'ya transfer oldu. 1 yıl Dijon'da kiralık oynadı ve 2018'den bu yana Lille'de A takım formasını terletiyor.