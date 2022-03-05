Galatasaray seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i

Kötü gidişe iki hafta önceki Göztepe maçında son veren, geçtiğimiz hafta ise Çaykur Rize'yi yenerek öz güven tazeleyen Galatasaray, ligin güçlü ekibi Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile perşembe günü oynayacağı maç öncesi yeşil-beyazlıları mağlup ederek çıkışını sürdürme peşinde. Teknik Direktör Torrent, 4-2 kazanılan Rize maçının kadrosunu bozmak istemiyor. İspanyol çalıştırıcı, iyileşmesine rağmen Muslera'nın yerine yine Pena'ya şans verecek. Savunma dörtlüsünde Omar, Nelsson, Marcao ve son maçın yıldızı Van Aanholt oynayacak. Orta sahada Berkan, Taylan ve Cicaldau, ileride ise Emre Kılınç, Kerem ve Mostafa forma giyecek.

KONYA SON 4 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un uzun süre ensesinde olan Konyaspor, 4 hafta önce rakibine 2-1 kaybettikten sonra düşüşe geçti. Konya, ardından Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Başakşehir'e 2-1 ve Alanya'ya 5-1 mağlup oldu. Son haftalarda kötü sonuçlar alan yeşil-beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Eray Birniçan dışında, Aslan'da ise hiç eksik bulunmuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Cimbom, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle kazanmıştı ancak Konyaspor, sarı-kırmızılıları çok zorlamıştı. Rövanşı da kazanmak isteyen Aslan, puanını 38'e yükseltip, ateş hattından iyice uzaklaşmayı hedefliyor.

42. RANDEVU

İki takım yarın ligde 42. Maçını yapacak. 41 maçın 30'unu Galatasaray, 3'ünü Konya kazandı, 8'i berabere bitti. Cimbom 80 gol atarken, Konya 25 golle karşılık verdi.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Cimbom, Konya'da yaptığı 20 maçın, 13'ünü kazanırken sadece 3 yenilgi yaşadı. 4 maç ise berabere bitti. Aslan 2007-2008'de rakibini 6-0'la mağlup ederek en farklı sonucu aldı. Konya ise 3 maçın 2'sini 1-0'lık sonuçla, diğerini ise 4-3'le aldı.

ÜÇ İSİM DERBI ÖNCESİ SINIRDA

Galatasaray'da zorlu Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı- kırmızılılarda üç futbolcu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Ömer Bayram ile Mostafa Mohamed, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

KONYASPOR

SEHİC

SKUBİC

ADİL

ABDÜLKERİM

GUİLHERME

MPOKU

RAHMANOVİC

AMİLTON

SONER

BYTYQİ

HASSAN

GALATASARAY

PENA

OMAR

NELSSON

MARCAO

AANHOLT

TAYLAN

BERKAN

CİCALDAU

EMRE K.

KEREM

MOSTAFA