GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu.
Kerem'in geleceğinin en iyi şekilde planlandığını belirten Soğüt Lig Radyo programında açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Kerem'deki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması.
Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı.
Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz.