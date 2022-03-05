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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 12:42
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Kerem'in geleceğinin en iyi şekilde planlandığını belirten Soğüt Lig Radyo programında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Kerem'deki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz.

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