Domenec Torrent Konyaspor Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Konya deplasmanından çıkamadı. Maçın ardından teknik direktör Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam maçı ilk 20 dakikada kaybettiklerini söyledi.

İşte o açıklamalar;

İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda biraz daha dengeliydi. 2-0'dan sonra maçın devamı zor oldu.

Ben Konyaspor'u aslında çok kez izledim. Konyaspor iyi oynayan ve hak ettiğini alan bir takımdı çoğu zaman. O yüzden özellikle bu tarz takımlara karşı çok konsantre bir şekilde sahaya çıkmak lazım.

Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. İşin gerçeği bu.

İlk geldiğimizde çok karışık durumdaydık. Yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra da her maça kazanmak için çıkacağız.