Haberler Galatasaray Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Galatasaray'da kadro büyük ölçüde yenilenecek. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisi için düğmeye basıldı. Listesindeki isimlerle temasları sıklaştıran Cimbom, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen yıldız futbolcuya teklif yapıldığı iddia edildi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in transferde rol oynayabileceği belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 12:56
Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi... Fransız basını, Lille formasını giyen Miguel Angelo da Silva Rocha yani bilinen adıyla Xeka'nın sarı-kırmızılılardan teklif aldığını yazdı.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha oyuncusunun İtalyan ve İspanyol kulüplerinin listesinde olduğu, ayrıca CSKA Moskova ve Galatasaray'ın da transfer için devreye girdiği belirtildi.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Takvim'in haberine göre; Xeka'nın takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkisiyle rotasını İstanbul'a kırabileceği ifade ediliyor. 2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Bu sezon 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 8 ve 6 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

Ve teklif yapıldı! Galatasaray'ın yeni transferi Lille'den

Daha önce Dijon ve Braga formalarını da giyen Xeka bir dönem Valencia'nın altyapısında da oynadı. Yüksek pas becerisi ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Portekizli yıldız, Domenec Torrent'in sistemine uyabilecek bir isim. Xeka'nın Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 9 milyon Euro.

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