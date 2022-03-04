Haberler Galatasaray Solbakken: Omar’ı izliyoruz

Solbakken: Omar’ı izliyoruz

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, Galatasaray'da yeniden hayata dönen Omar'ı yakından takip ettiklerini açıkladı. NTB kanalına konuşan Solbakken, "Omar'ı yakından takip ediyoruz. Son iki maçını da izledim. Vücudu sağlıklı görünüyor. Formunu yükseltmesi halinde milli takım neden olmasın" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Solbakken: Omar’ı izliyoruz
Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, Galatasaray'da yeniden hayata dönen Omar'ı yakından takip ettiklerini açıkladı. NTB kanalına konuşan Solbakken, "Omar'ı yakından takip ediyoruz. Son iki maçını da izledim. Vücudu sağlıklı görünüyor. Formunu yükseltmesi halinde milli takım neden olmasın" dedi.
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