Solbakken: Omar’ı izliyoruz

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, Galatasaray'da yeniden hayata dönen Omar'ı yakından takip ettiklerini açıkladı. NTB kanalına konuşan Solbakken, "Omar'ı yakından takip ediyoruz. Son iki maçını da izledim. Vücudu sağlıklı görünüyor. Formunu yükseltmesi halinde milli takım neden olmasın" dedi.
Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, Galatasaray'da yeniden hayata dönen Omar'ı yakından takip ettiklerini açıkladı. NTB kanalına konuşan Solbakken, "Omar'ı yakından takip ediyoruz. Son iki maçını da izledim. Vücudu sağlıklı görünüyor. Formunu yükseltmesi halinde milli takım neden olmasın" dedi.