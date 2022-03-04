GALATASARAY HABERLERİ: Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor. Fransız Le Phoceen gazetesine göre; Marsilya ile Türk oyuncular arasında yeni bir hikaye yazılıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor. Fransız Le Phoceen gazetesine göre; Marsilya ile Türk oyuncular arasında yeni bir hikaye yazılıyor.
Haberde, "Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'in gösterdiği başarılı performansın ardından Başkan Pablo Longoria, Galatasaray'ın genç orta umudu Bartuğ Elmaz'ı (18) getirdi.
Öyle görünüyor ki Longoria transfere Türkiye'den devam edecek. Yeni hedef Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya katılması ve Galatasaray ile yakın zamanda temas kurulacak" denildi.
UÇUŞTA
Bu sezon 39 maçta 9 gol, 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Kerem, Avrupa takımlarının sıkı markajı altında bulunuyor. Galatasaray, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu satarak kasasını rahatlatmayı planlıyor.