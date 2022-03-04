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GALATASARAY HABERLERİ: Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın bu sezon en etkili isimlerinden biri kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu... Sarı-kırmızılıların 2026'ya kadar sözleşme uzattığı yıldız futbolcunun talipleri ısrarını sürdürüyor. Cengiz Ünder'i kiralayan, Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katan Marsilya’nın yeni hedefi Kerem Aktürkoğlu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor. Fransız Le Phoceen gazetesine göre; Marsilya ile Türk oyuncular arasında yeni bir hikaye yazılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Haberde, "Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'in gösterdiği başarılı performansın ardından Başkan Pablo Longoria, Galatasaray'ın genç orta umudu Bartuğ Elmaz'ı (18) getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Öyle görünüyor ki Longoria transfere Türkiye'den devam edecek. Yeni hedef Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya katılması ve Galatasaray ile yakın zamanda temas kurulacak" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

UÇUŞTA

Bu sezon 39 maçta 9 gol, 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Kerem, Avrupa takımlarının sıkı markajı altında bulunuyor. Galatasaray, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu satarak kasasını rahatlatmayı planlıyor.

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