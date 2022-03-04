GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Konyaspor ve Barcelona maçı planı hazır!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bir yandan takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlarken, diğer yandan Barcelona ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bir yandan takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlarken, diğer yandan Barcelona ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı için çalışmalarını sürdürüyor.
Konyaspor maçında galibiyet hedefleyen ve ligde 3'te 3 yapmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, dünya devi Barcelona karşısında da çeyrek finale yükselmenin planlarını yapıyor. Ekibiyle birlikte Konyaspor analizlerini tamamlayan Torrent ve yardımcıları, fırsat buldukça Barcelona'nın oynadığı son maçları da izledi. Eski takımını çok iyi tanıyan, artı ve eksilerini çıkaran tecrübeli hoca, Barcelona deplasmanından iyi skorla dönerek adından Avrupa'da söz ettirmek istiyor.
Hücum futbolundan ödün vermeyi düşünmeyen İspanyol çalıştırıcı, Konya'da farklı, Barcelona deplasmanında farklı kadrolar sahaya sürmeyi planlıyor. Konyaspor maçında sağ bekte Omar Elabdellaoui forma giyecek.
GOMIS'İ BARÇA'YA SAKLAYACAK
Barcelona karşısında ise UEFA listesinde adı bulunmaması nedeniyle Omar'ın yerine Sacha Boey oynayacak. Konya maçına da Mostafa ile başlayacak olan Torrent, Barcelona karşısında ilk 11'de Gomis'e şans verecek.
Ayrıca yabancı sınırına takıldığı için Süper Lig'de son dönemde kadroya giremeyen Morutan'ın Barcelona maçına özel hazırlandığı öğrenildi. Feghouli ve Babel hakkında ise Konya karşısındaki performanslarına göre karar verecek.
TORRENT İKİ RAKİP İÇİN NE DEDİ?
KONYA: Oyunlarını beğeniyorum. Beni etkiliyorlar. Ligde ikinci sırada olmaları rastlantı değil. Özellikle taktiksel ve pozisyonel olarak iyiler. Kaleden çıkma kısmında çok iyiler. Hızlı bir şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendilerine güvenen bir takım.
BARCELONA: Galatasaray'ın çok büyük bir tarihi var. Türkiye'nin en büyük takımı... Biz büyük bir takımız. Üzerine rakibi tanıyoruz ve çok iyi çalışacağız. Barcelona son dönemde çok formda... Birçok güçlü noktaları var ama zayıf noktaları da var.