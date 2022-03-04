GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Konyaspor ve Barcelona maçı planı hazır!

BARCELONA: Galatasaray'ın çok büyük bir tarihi var. Türkiye'nin en büyük takımı... Biz büyük bir takımız. Üzerine rakibi tanıyoruz ve çok iyi çalışacağız. Barcelona son dönemde çok formda... Birçok güçlü noktaları var ama zayıf noktaları da var.