Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak İtalya'nın Fiorentina takımından renklerine bağladığı Erick Pulgar, şu ana kadar istediği süreyi alamadı.
Galatasaray forması ile 3 maça çıkan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de sahada yer alan Şilili orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımda henüz beklenen çıkışı gerçekleştiremezken, Pulgar ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MARSİLYA YENİDEN DEVREDE
Ara transfer döneminde de Pulgar'ı isteyen ancak Şilili orta saha oyuncusunun Galatasaray'ı tercih etmesi sebebiyle girişimlerinde istediği sonucu alamayan Marsilya'nın yıldız futbolcu için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunacağı belirtildi.