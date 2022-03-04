Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'ın ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak İtalya 'nın Fiorentina takımından renklerine bağladığı Erick Pulgar , şu ana kadar istediği süreyi alamadı.

Galatasaray forması ile 3 maça çıkan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de sahada yer alan Şilili orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımda henüz beklenen çıkışı gerçekleştiremezken, Pulgar ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.