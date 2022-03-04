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Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Galatasaray'ın devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray forması ile 3 maça çıkan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de sahada yer alan Şilili orta saha oyuncusu için Fransız ekibinin sezon sonunda yeniden devreye gireceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 18:05
KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak İtalya'nın Fiorentina takımından renklerine bağladığı Erick Pulgar, şu ana kadar istediği süreyi alamadı.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Galatasaray forması ile 3 maça çıkan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de sahada yer alan Şilili orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımda henüz beklenen çıkışı gerçekleştiremezken, Pulgar ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

MARSİLYA YENİDEN DEVREDE

Ara transfer döneminde de Pulgar'ı isteyen ancak Şilili orta saha oyuncusunun Galatasaray'ı tercih etmesi sebebiyle girişimlerinde istediği sonucu alamayan Marsilya'nın yıldız futbolcu için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Fransız basınında çıkan haberde Marsilya'nın takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Boubacar Camara'nın boşluğunu Pulgar ile doldurmak istediği aktarıldı.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Marsilya'nın hocası Sampaoli'nin Erick Pulgar'ı takımında görmeyi çok istediği vurgulandı.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve haziran ayında Fiorentina'ya geri dönecek olan Erick Pulgar'ın bonservisinin bulunduğu İtalyan kulübü ile ise 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar için yaptığı sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

SÜRE ALAMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Pulgar tranfserine rağmen orta sahada Berkan-Taylan ikilisinden vazgeçmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili futbolcunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü öğrenilmişti.

Galatasaray haberleri: Erick Pulgar için flaş transfer iddiası!

Erick Pulgar'ın hem genel fizik kapasitesinin hem de maç temposunun takımdaki mevcut orta saha oyuncuları Taylan ve Berkan'dan geride olduğunu düşünen Torrent'in bu yüzden Şilili futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği belirtiliyor.

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