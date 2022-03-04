GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent prensi Berkan Kutlu

Gedson Fernandes'e tercih edilen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne giremedi. Hocası, Şilili 6 numarayı yeterli bulması halinde Taylan'ın yerine ilk 11'e koyacak. Çaykur Rizespor maçına sonradan girip galibiyet gollerinin asistini yapan Feghouli ise Cicaldau ile forma rekabetinde.

Sabah'ın haberine göre; orta sahada sadece bir ismin yeri garanti; o da Berkan Kutlu. Taraftarlar eleştirse de Torrent'in Berkan'dan çok memnun olduğu ortaya çıktı. Oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlayan İspanyol teknik adam, rakiplere ön alanda baskıyı Berkan'la başlatıyor. 4-3-3 sistemini ve üçlü orta sahayı benimseyen Torrent, bu bölgede Taylan-Pulgar ve Cicaldau-Feghouli değişiklikleri yapabilir ancak Berkan'ın takım içinde alternatifini bulamadı. Fatih Terim'in selefi Tudor, o dönem Tolga Ciğerci'den maksimum verimi almıştı. Terim'in halefi Torrent de Berkan'da ısrarcı ve Tolga gibi çok koşan gurbetçi oyuncudan hücumda takımına skor katkısı sağlamasını bekliyor.