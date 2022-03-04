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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent prensi Berkan Kutlu

Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in en güvendiği isimlerin başında Berkan Kutlu geliyor. İspanyol hoca, tüm planları 24 yaşındaki yıldız ismin üzerine kuruyor. Bu nedenle Galatasaray'da forması en garanti isim Berkan Kutlu... İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent prensi Berkan Kutlu

Gedson Fernandes'e tercih edilen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne giremedi. Hocası, Şilili 6 numarayı yeterli bulması halinde Taylan'ın yerine ilk 11'e koyacak. Çaykur Rizespor maçına sonradan girip galibiyet gollerinin asistini yapan Feghouli ise Cicaldau ile forma rekabetinde.

Sabah'ın haberine göre; orta sahada sadece bir ismin yeri garanti; o da Berkan Kutlu. Taraftarlar eleştirse de Torrent'in Berkan'dan çok memnun olduğu ortaya çıktı. Oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlayan İspanyol teknik adam, rakiplere ön alanda baskıyı Berkan'la başlatıyor. 4-3-3 sistemini ve üçlü orta sahayı benimseyen Torrent, bu bölgede Taylan-Pulgar ve Cicaldau-Feghouli değişiklikleri yapabilir ancak Berkan'ın takım içinde alternatifini bulamadı. Fatih Terim'in selefi Tudor, o dönem Tolga Ciğerci'den maksimum verimi almıştı. Terim'in halefi Torrent de Berkan'da ısrarcı ve Tolga gibi çok koşan gurbetçi oyuncudan hücumda takımına skor katkısı sağlamasını bekliyor.

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