Cebrail Karayel'den flaş Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?

"HER FUTBOLCU İSTER"

"Bireysel olarak sezona iyi başladım. Galatasaray ülkemizin özel camialarından birisi. Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister. Şu anda çok güzel bir camiadayım. Evet bu söylentiler ruhumu okşuyor, egomu tatmin ediyor ama hiçbir önemi yok. Bir insanın en büyük rakibi kendisidir. Futbol değişen bir oyun. Her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim."