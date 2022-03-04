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Cebrail Karayel'den flaş Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?

Son dakika spor haberi: Altay'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cebrail Karayel, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. Cimbom'un gündeminde bulunan Cebrail Karayel transfer iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 09:55
Cebrail Karayel'den flaş Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?

Galatasaray'ın yaz döneminde renklerine bağlamayı planladığı isimlerden biri de Cebrail Karayel. Altay formasıyla başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki sağ bek, yerli kontenjanından Omar'a alternatif olarak düşünülüyor.

Cebrail Karayel'den flaş Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?

Özellikle Boey'nin sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamayıp gözden çıkarılması sarı-kırmızılıları Türkiye içinde arayışa itti.

Cebrail Karayel'den flaş Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?

Cebrail'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da bu transferi cazip kılıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisiyle alakalı olarak Radyospor'a konuştu. İşte o sözler...

Cebrail Karayel'den flaş Galatasaray sözleri! Transfer olacak mı?

"HER FUTBOLCU İSTER"
"Bireysel olarak sezona iyi başladım. Galatasaray ülkemizin özel camialarından birisi. Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister. Şu anda çok güzel bir camiadayım. Evet bu söylentiler ruhumu okşuyor, egomu tatmin ediyor ama hiçbir önemi yok. Bir insanın en büyük rakibi kendisidir. Futbol değişen bir oyun. Her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim."

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