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Barcelona'dan Galatasaray analizi! 'Fatih Terim sonrası...'

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Eşleşme sonrası Katalan ekibi resmi sitesinden sarı-kırmızılıları tanıttı. Yapılan tanıtımda Barcelona'nın 20 yıl sonra Türkiye'ye gideceği hatırlatıldı. Galatasaray'ın kısa bir analizini yapan Katalanlar, teknik direktör Fatih Terim sonrası döneme dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:01
Barcelona'dan Galatasaray analizi! 'Fatih Terim sonrası...'

Barcelona Kulübü resmi sitesinden Galatasaray'ı tanıttı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu eşleşme sonrası Katalan ekibinin 20 yıl sonra Türkiye'ye gidecek olmasına dikkat çekildi.

İşte o tanıtım...

Barcelona'dan Galatasaray analizi! 'Fatih Terim sonrası...'

- NEF Stadı'nda, 131 desibel ile rekor kırıldı.

Barcelona'dan Galatasaray analizi! 'Fatih Terim sonrası...'

- 2002 Dünya Kupası'nda milli takımın yarısı Galatasaraylı oyunculardan oluşan takım, dünya 3.sü oldu.

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