GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

Galatasaray'ın başına geçen ve son iki maçta aldığı sonuçlarla kredisini yükselten teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. beIN Sports canlı yayınında soruları yanıtlayan İspanyol teknik adam, G.Saray'ın Türkiye'nin 4 yıldızlı tek takımı olduğunu belirterek, "Bu takımı çalıştırmaktan onur duyuyorum. Ben Gironalı bir Katalan'ım. Girona'da insanlar Türk futbolu dediği zaman hep 'Galatasaray' aklımıza gelirdi. Arkasında çok büyük bir tarih var. Bence Galatasaray bir kulüpten fazlası. Sadece futboldan bahsetmiyorum, aynı zamanda bir topluluk. Lisesi, üniversitesi, kendi içinde bir cemiyet olması... Bu benim için çok çok özel bir kulüp olmasını sağlıyor" dedi
G.SARAY'IN ŞANINI BİLİYORDUK
Sarı-kırmızılı takımı çalıştırmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Domenec Torrent, ilk dönemde, 'Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlayacağı' yönündeki açıklamalarla ilgili, "İkinci antrenörlük olarak, sadece Pep'e yardımcı oldum. Onun dışında hep birinci adamdım. Birçok takımdan bana teklif geldi Pep ile çalıştıktan sonra. Bu tekliflere hayır dedim. Pep'in dışında da bir antrenörün yanında ikinci antrenör olmayı düşünmedim. Muhtemelen karışıklık oldu. Takımın ismini, şanını biliyorduk. Teklif geldikten sonra maçlarını izleyip anlamak istedik. Ondan sonraki gün 'tamam' dedim, kabul ettim. Sonraki gün de İstanbul'a geldim" diye konuştu.
TERİM'E SAYGI DUYUYORUM
İspanyol hoca sözlerine şöyle devam etti: Fatih Terim'den sonra gelmem baskı yaratmadı. Sadece içinde bulunduğumuz durum baskı oluşturdu. Terim, Avrupa'da tanınan çok saygıdeğer bir antrenör ve ben de kendisine çok saygı duyuyorum. Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları, çok büyük hocaları oldu. Hiçbir antrenör veya oyuncu sonsuza kadar kalamaz. Sayın Fatih Terim gibi birinin yerine gelmek kolay değil. Ama buraya Sayın Terim'e karşı mücadele etmek, karşılaştırmak için gelmedim. Takımın bulunduğu bir durum vardı, bu durumdan çıkarmak için geldi. Hepimiz gelir geçeriz, Galatasaray sonsuza kadar kalır.