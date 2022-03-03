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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpte ilk etapta Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlayacağı şeklindeki haberleri yalanladı. İspanyol çaıştırıcı, Pep Guardiola'dan başkasının arkasında ikinci antrenör olarak çalışmayı asla kabul etmediğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

Galatasaray'ın başına geçen ve son iki maçta aldığı sonuçlarla kredisini yükselten teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. beIN Sports canlı yayınında soruları yanıtlayan İspanyol teknik adam, G.Saray'ın Türkiye'nin 4 yıldızlı tek takımı olduğunu belirterek, "Bu takımı çalıştırmaktan onur duyuyorum. Ben Gironalı bir Katalan'ım. Girona'da insanlar Türk futbolu dediği zaman hep 'Galatasaray' aklımıza gelirdi. Arkasında çok büyük bir tarih var. Bence Galatasaray bir kulüpten fazlası. Sadece futboldan bahsetmiyorum, aynı zamanda bir topluluk. Lisesi, üniversitesi, kendi içinde bir cemiyet olması... Bu benim için çok çok özel bir kulüp olmasını sağlıyor" dedi

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

G.SARAY'IN ŞANINI BİLİYORDUK
Sarı-kırmızılı takımı çalıştırmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Domenec Torrent, ilk dönemde, 'Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlayacağı' yönündeki açıklamalarla ilgili, "İkinci antrenörlük olarak, sadece Pep'e yardımcı oldum. Onun dışında hep birinci adamdım. Birçok takımdan bana teklif geldi Pep ile çalıştıktan sonra. Bu tekliflere hayır dedim. Pep'in dışında da bir antrenörün yanında ikinci antrenör olmayı düşünmedim. Muhtemelen karışıklık oldu. Takımın ismini, şanını biliyorduk. Teklif geldikten sonra maçlarını izleyip anlamak istedik. Ondan sonraki gün 'tamam' dedim, kabul ettim. Sonraki gün de İstanbul'a geldim" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

TERİM'E SAYGI DUYUYORUM
İspanyol hoca sözlerine şöyle devam etti: Fatih Terim'den sonra gelmem baskı yaratmadı. Sadece içinde bulunduğumuz durum baskı oluşturdu. Terim, Avrupa'da tanınan çok saygıdeğer bir antrenör ve ben de kendisine çok saygı duyuyorum. Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları, çok büyük hocaları oldu. Hiçbir antrenör veya oyuncu sonsuza kadar kalamaz. Sayın Fatih Terim gibi birinin yerine gelmek kolay değil. Ama buraya Sayın Terim'e karşı mücadele etmek, karşılaştırmak için gelmedim. Takımın bulunduğu bir durum vardı, bu durumdan çıkarmak için geldi. Hepimiz gelir geçeriz, Galatasaray sonsuza kadar kalır.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

PULGAR ÇOK KALİTELİ
"Pulgar'dan çok memnunum. Daha fazla oynayacak zamanla. Her ülkenin kendi alışkanlıkları vardır. Erick Pulgar teknik ve taktik olarak çok kaliteli. İki dokunuşta rahatça oynayabiliyor. Bilmiyorum Türk Ligi'nde normalde rotasyon Yapılıyor mu, ben her zaman yaparım."

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

BU STİLE 15-20 YILIMA VERDİM
"Oyuncularımız çok kaliteli ve çok memnunum. Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak; takım birçok açıdan kendini geliştirdi. Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti. Fiziksel olarak kendini güçlendirdi. Bu gerçekten benim için vazgeçilmez bir stil. Hep birlikte hücum, hem birlikte savunma, 5 saniye içinde topu geri kazanma! Benim hakikaten inandığım oyun stili bu... 15-20 yılımı verdim bu stile ve doğruluğuna inanıyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

FLORYA'YA SABAH 8'DE GELİYORUM
Galatasaray'da yoğun bir çalışma içinde olduğunu ve henüz İstanbul'u gezemediğini belirten Torrent, "Biz 8'de tesise geliyoruz. Akşam 8'de ancak bitiyor. Başka şeye zaman kalmıyor. Ama insanlar çok sıcakkanlı... Çok yardımsever... Çok hoş sohbet... İlk fırsatta daha fazla dışarı çıkıp gezeceğim" dedi. New York'tan İstanbul'a geldiğini ve iki şehrin trafiğinin aynı olduğunu belirten başarılı hoca, İstanbul sokaklarının New York'tan daha temiz olduğunu da sözlerine ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

TARAFTAR SAYESİNDE KAZANDIK
"Sadece Türkiye'nin, Avrupa'nın değil, dünyanın en tutkulu taraftarlarından biri Galatasaray taraftarları. Ben sadece kazanarak onları ikna edebilirim. İşim bu. Son maçta farklarını gösterdiler. Taraftarlar olmasa Rizespor'u yenemezdik belki de... Tüm takıma inanılmaz güç verdiler. Kesinlikle taraftar olunca 12 kişi oynuyoruz. Sadece benimle değil başka bir hocayla olsalar bile taraftar bilsin ki, Galatasaray'ın en önemli unsuru onlar. Destek verdikleri zaman çok daha güçlüyüz."

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

BANA 'DOME' DEYİN
"Ben bir ülkeye gittiğimde en çok istediğim şey entegre olmak. Türkçe konuşmak zor olacak ama adım adım onu da deneyeceğiz. 8-9 ayda Almanca'yı anlamaya başlamıştım. Umarım Türkçe röportaj verme fırsatım olur 1 yıl sonra. Ayrıca ismim zor bir isim, söylemek için. Bana 'Dome' diyebilirsiniz. Bana futbol dünyasında 'Dome' derler, böyle bilinirim"

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

TORRENT'TEN SATIRBAŞLARI
* 4 YILDIZ: Galatasaray'ın armasındaki 4 yıldızın bir anlamı var. Biz her maça kazanmak için çıkarız. Konyaspor'a saygı duyarak sahaya çıkacağız.
* TAKIMIN LIGDEKI KONUMU: Bizim asıl odaklandığımız nokta, bulunduğumuz durumdan çıkmak. Galatasaray büyüklüğünde bir kulüp için sindirilmesi zor bir noktadayız
* CAMPOS VE SENSIBILE'NIN GELIŞI: Sayın Başkanımızın, bu iki yöneticiyi kulübe dahil ederek çok iyi bir karar aldığını düşünüyorum. Çünkü, onlar sayesinde daha da güçleniyoruz ve çok daha iyi bir takım oluşturacağımıza inanıyoruz.
* PEP GELECEK Mİ?: Pep Guardiola ile çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostum. Sürekli irtibat halindeyiz. Maçları var ve gelmesi zor. Ama iki takım maç yapabilir. Bu çok güzel olur.

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