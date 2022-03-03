GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas yalanlamıştı! Domenec Torrent: Pep Guardiola'dan başkasıyla...

TARAFTAR SAYESİNDE KAZANDIK

"Sadece Türkiye'nin, Avrupa'nın değil, dünyanın en tutkulu taraftarlarından biri Galatasaray taraftarları. Ben sadece kazanarak onları ikna edebilirim. İşim bu. Son maçta farklarını gösterdiler. Taraftarlar olmasa Rizespor'u yenemezdik belki de... Tüm takıma inanılmaz güç verdiler. Kesinlikle taraftar olunca 12 kişi oynuyoruz. Sadece benimle değil başka bir hocayla olsalar bile taraftar bilsin ki, Galatasaray'ın en önemli unsuru onlar. Destek verdikleri zaman çok daha güçlüyüz."

BANA 'DOME' DEYİN

"Ben bir ülkeye gittiğimde en çok istediğim şey entegre olmak. Türkçe konuşmak zor olacak ama adım adım onu da deneyeceğiz. 8-9 ayda Almanca'yı anlamaya başlamıştım. Umarım Türkçe röportaj verme fırsatım olur 1 yıl sonra. Ayrıca ismim zor bir isim, söylemek için. Bana 'Dome' diyebilirsiniz. Bana futbol dünyasında 'Dome' derler, böyle bilinirim"