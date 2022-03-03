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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı! Transfer...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı. Torrent, Obinna'nın transfer için yönetimden rapor talep etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 16:58
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı! Transfer...

Torrent'in iki hafta önce Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı ve transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirlendi.
2020 yılında Macar ekibi Ujpest'ten sadece 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan Obinna bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'e damgasını vuruyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı! Transfer...

Takvim'in haberine göre, 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu ortalama 4.1 top çalma ile ligin açık ara lideri durumunda. Ayrıca maç başına 4,1 başarılı çalım atan ve 2,3 başarılı dripling yapan Obinna orta alan oyuncuları içinde üst sıralarda yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı! Transfer...

Maç başına 6,6 ikili mücadele kazanan yıldız futbolcu tartışmasız Süper Lig'in en iyi defansif orta alan oyuncularından biri olarak ön plana çıkıyor.
Torrent'in Obinna ile ilgili hamlesi sonrası Sensibile ve Luis Campos'un transfer konusunda araştırmalara başladığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı! Transfer...

Bu ikiliden de olumlu bir rapor gelirse yönetim hemen Göztepe ile masaya oturarak pazarlıklara start verecek. Göztepe ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Obinna Nwobodo'nun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

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