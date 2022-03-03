GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

Manchester City'nin başarılı menajeri Pep Guardiola İngiliz basınından 'Football Daily' ile yaptığı söyleşi de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Domenec Torrent için 'en yakın dostlarımdan biridir' diyen Guardiola, futbolcu olduğu dönemde en çok benzediği isim olarak ise Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ı gösterdi.
İşte Pep Guardiola'nın o sözleri...
Menajerlik kariyerinde en iyi arkadaşların kimler sorusuna Pep Guardiola "Teknik direktörler arasında birkaç iyi arkadaşım var. Gerçekten çok rekabetçi bir dünya ama 1-2 isim sayayım. Mikel Arteta umarım hala dostlarımdan biridir.