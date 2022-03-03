GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"ENDİŞELİ BİRİYİM"

"Sabırlı olmayı öğrenmem gerekiyor. Çünkü çok endişeli biriyim. Eskiden daha sabırsızdım, daha endişeliydim. Şimdi daha az endişeliyim ve daha iyi bir teknik direktörüm. Bana yakın olan insanlar, bu konuda çok yardımcı oldular."

"MOURINHO DAHA İYİDİR"

"Futbolda teknik direktör ve futbolcu olarak başardıklarımın yarısını, golf oynarken daha iyi bir vuruş yapabilme yeteneği karşısında değiştirirdim. Futbolu tamamen unuttuğum tek şey golf oynamak. Mesela, Jose Mourinho'nun vuruşları çok daha iyidir. Benim vuruşlarım felaket."