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GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

Spor haberi... Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ile olan yakınlığı ile de bilinen Pep Guardiola, İngiliz basınında yaptığı bir söyleşi de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Guardiola'nın o sözleri... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 18:17
GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

Manchester City'nin başarılı menajeri Pep Guardiola İngiliz basınından 'Football Daily' ile yaptığı söyleşi de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Domenec Torrent için 'en yakın dostlarımdan biridir' diyen Guardiola, futbolcu olduğu dönemde en çok benzediği isim olarak ise Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

İşte Pep Guardiola'nın o sözleri...

Menajerlik kariyerinde en iyi arkadaşların kimler sorusuna Pep Guardiola "Teknik direktörler arasında birkaç iyi arkadaşım var. Gerçekten çok rekabetçi bir dünya ama 1-2 isim sayayım. Mikel Arteta umarım hala dostlarımdan biridir.

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"Şu anda Galatasaray'da çalışan Domenec Torrent var. Onlarla birlikte çalıştım. Ben onları dostum olarak görüyorum. Umarım onlar da beni dostları olarak görüyorlardır umarım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"BİRÇOK İSİMDEN ETKİLENDİM"
"Etkilendiğim de birçok teknik adam var. Herkesten bir şeyler öğrendim. Onları gözlemledim."

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"İŞİMİN EN SEVDİĞİM YANI..."
"İşimin en sevdiğiğim yanı, maç kazanınca içtiğim bir kadeh kırmızı şaraptır."

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"ENDİŞELİ BİRİYİM"
"Sabırlı olmayı öğrenmem gerekiyor. Çünkü çok endişeli biriyim. Eskiden daha sabırsızdım, daha endişeliydim. Şimdi daha az endişeliyim ve daha iyi bir teknik direktörüm. Bana yakın olan insanlar, bu konuda çok yardımcı oldular."

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"MOURINHO DAHA İYİDİR"
"Futbolda teknik direktör ve futbolcu olarak başardıklarımın yarısını, golf oynarken daha iyi bir vuruş yapabilme yeteneği karşısında değiştirirdim. Futbolu tamamen unuttuğum tek şey golf oynamak. Mesela, Jose Mourinho'nun vuruşları çok daha iyidir. Benim vuruşlarım felaket."

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"ŞIK BİRİ OLDUM"
"Eşim çok zarif ve şık biridir. Ben öyle değildim. Kıyafetlerim konusunda bana çok yardımcı olur. Tüm kıyafetlerimi o seçer. Evlenmeden önce felaket giyinirdim. Şimdi eşim sayesinde ben de şık biri oldum."

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"İLKAY'A BENZİYORDUM"
Kendisine "Futbolcuyken, şu andaki oyuncularından hangisine çok benziyordun?" sorusu yöneltilen başarılı çalıştırıcı "Orta saha oyuncusuydum. İlkay Gündoğan'a çok benziyordum. Bence orta saha oyuncularından çok iyi teknik direktör oluyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Pep Guardiola'dan dikkat çeken sözler! Domenec Torrent ve İlkay Gündoğan...

"Çünkü sahayı daha bütün düşünüyorlar. Sadece 'ben, ben, ben' demiyorlar. Orta saha oyuncuları tüm sahayı anlamaya başladıklarında, çok iyi teknik direktör de olabiliyorlar." dedi.

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