GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray'da zorlu İttifak Holding Konyaspor sınavının hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray'da zorlu İttifak Holding Konyaspor sınavının hazırlıkları sürüyor.
Çaykur Rizespor önündeki futboldan çok memnun olan teknik direktör Domenec Torrent'in 11'de ufak dokunuşlar yapacağı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Torrent'in Alexandru Cicaldau'nun performansını yetersiz bulduğu ve Sofiane Feghouli'yi 11 monte edeceği belirlendi.
Rizespor maçının son bölümünde oyuna giren Cezayirli yıldız 10 dakika içinde 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Forvet bölgesinde kararsız olan Torrent'in Gomis ve Mostafa Mohamed arasındaki tercihi maçtan kısa bir süre önce vereceği de gelen bilgiler arasında.