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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Süper Lig'de son iki karşılaşmadan galip ayrılan Galatasaray'da oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'i memnun etse de Konyaspor maçında bazı değişikliklerin olacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Konyaspor maçı 11'inde Alexandru Cicaldau'ya yer vermeyeceği ifade edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 10:48
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray'da zorlu İttifak Holding Konyaspor sınavının hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Çaykur Rizespor önündeki futboldan çok memnun olan teknik direktör Domenec Torrent'in 11'de ufak dokunuşlar yapacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Takvim'de yer alan habere göre Torrent'in Alexandru Cicaldau'nun performansını yetersiz bulduğu ve Sofiane Feghouli'yi 11 monte edeceği belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Rizespor maçının son bölümünde oyuna giren Cezayirli yıldız 10 dakika içinde 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Torrent'ten ilk 11'e dokunuş! Cicaldau'nun yerine...

Forvet bölgesinde kararsız olan Torrent'in Gomis ve Mostafa Mohamed arasındaki tercihi maçtan kısa bir süre önce vereceği de gelen bilgiler arasında.

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