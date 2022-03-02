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Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a ada müjdesi geldi. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi'nin lehte verdiği tahliye kararı Yartıgay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 09:33 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 09:34
Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı! Resmen açıklandı

Galatasaray'a ada müjdesi geldi. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi'nin lehte verdiği tahliye kararı Yartıgay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

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