Transferde sürpriz! Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in takımdaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in takımdaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
RYAN BABEL İÇİN KASIMPAŞA İDDİASI
Akşam'ın haberine göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.
Ryan Babel sezon başında da Kasımpaşa'nın gündemine gelmiş hatta iki tarafın anlaşma sağladığı öne sürülmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ryan Babel'in ara transfer döneminde Konyaspor'a transferi de son anda yatmıştı.
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Ryan Babel 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.