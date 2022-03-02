Transferde sürpriz! Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in takımdaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

RYAN BABEL İÇİN KASIMPAŞA İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.