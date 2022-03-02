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Transferde sürpriz! Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, teknik heyetin gelecek planları arasında yer almıyor. Sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılacak olan Hollandalı futbolcunun yeni adresi merak konusu olmuştu. Futbol kariyerine İstanbul'da devam etmeyi amaçlayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de kalıyor. İşte Ryan Babel'in yeni takımı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 10:51
Transferde sürpriz! Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in takımdaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde sürpriz! Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu!

RYAN BABEL İÇİN KASIMPAŞA İDDİASI
Akşam'ın haberine göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Transferde sürpriz! Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu!

Ryan Babel sezon başında da Kasımpaşa'nın gündemine gelmiş hatta iki tarafın anlaşma sağladığı öne sürülmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ryan Babel'in ara transfer döneminde Konyaspor'a transferi de son anda yatmıştı.

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