SPOR HABERİ - Domenec Torrent açıkladı! Galatasaray Manchester City'den transfer yapacak mı?

"EKİBİMİZDE İSPANYA'NIN EN İYİ DURAN TOP UZMANLARINDAN BİRİ VAR"
"Ekibimzde Jordi Guerrero var. O İspanya'da en iyi duran top uzmanlarından biri. Rakibin son 6-7 maçına bakıyoruz, hem hücumda hem savunmada neler yapıyor onlara bakıyoruz."
"Son 2 günde de onlara nasıl daha fazla pozisyon çıkarırız, onlara bakıyoruz. Gelişmemiz gereken yerler var ama her geçen gün daha iyi olacağız. Özellikle son maçta taktiksel gelişme gösterdiğimize inanıyorum. Kaybedilen toplarda geri kazanmak için hızlı tepki verdik. Daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Son maçta 4 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Hem hücum hem de savunmada takım kendini geliştiriyor."
"BUNUN İÇİN 15-20 YILIMI VERDİM"
"Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu takımı biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Son iki maçı 4-3-3 ile bitirdik. Kanat oyuncularımız çok açık oynadılar. Tarz tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa pasla oyuna başlama ve maçın ana karakteri olma. Top kayıplarında da hızlı tepki verip topu geri kazanmak. Bu benim için vazgeçilmez. Birlikte hücum, birlikte savunma..."