SPOR HABERİ - Domenec Torrent açıkladı! Galatasaray Manchester City'den transfer yapacak mı?

"Takım içinde bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunun için de tabii ki zaman gerekiyor. Geldiğimizde 7 günde üç maçımız vardı. Neredeyse antrenman yapamadık o dönem. Zor bir dönemde geldik ve önceliğimiz en kısa sürede puan kazanmaktı. Benim oyun anlayışım üzerinde düşünecek olursak takım birçok anlamda kendini geliştirdi. İki maçta neredeyse 100'er dakika hem fiziksel hem oyun anlamında takım kendini gösterdi. Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarza alışmaya başladı takım." dedi.

"KONYASPOR'A SAYGI GÖSTEREREK SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Kimse bir maçta ne olacağını bilemez ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var. Her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız biz. Konyaspor'un oyununu beğendim. Beni etkileyen bir takım oldu. İkinci sırada olmaları rastlantı değil."