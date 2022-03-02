Rize rekoru!

G.Saraylıtaraftarlar Çaykur Rizespor karşısında işbaşındaydı. Son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen desteklerini kesmeyen sarı-kırmızılılar, hafta sonunda Nef Stadı'ndaki yerini almayı ihmal etmedi. Karşılaşmayı tam 35 bin 54 taraftar izledi. Bu karşılaşma 27. Haftanın en çok izlenen karşılaşması oldu. Ayrıca Galatasaray'ın bu sezonki en kalabalık 3. iç saha maçı olarak kayıtlara geçti. Cimbom, bu sezon en kalabalık iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamış ve tribünleri 47 bin 678 sarı-kırmızılı taraftar doldurmuştu. Marsilya maçında ise 39 bin 758 biletli seyirci karşılaşmaya gelmişti.