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Kerem Aktürkoğlu transferini böyle duyurdular! "Galatasaray'dan 2. isim"

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Yakından takip edilen 23 yaşındaki futbolcu için kulüpler adeta sıraya girmişti. Fransız basını Marsilya'nın Kerem transferini bitirmekte kararlı olduğunu yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 10:43 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 10:43
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Kerem Aktürkoğlu transferini böyle duyurdular! "Galatasaray'dan 2. isim"

Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşarken, takımda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 5 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.

Kerem Aktürkoğlu transferini böyle duyurdular! "Galatasaray'dan 2. isim"

Cimbom'daki performansını Milli Takım'a da taşıyan Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Fransız basını Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmekte kararlı olduğunu yazdı.

Kerem Aktürkoğlu transferini böyle duyurdular! "Galatasaray'dan 2. isim"

"GALATASARAY'DAN 2. İSİM"

Marsilya'nın önümüzdeki yaz takımı 'Türkleştireceği' yazılan haberde, Cengiz Ünder'in ardından Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katan Marsilya'nın, yine bir başka Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer edeceği belirtildi.

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