Kerem Aktürkoğlu transferini böyle duyurdular! "Galatasaray'dan 2. isim"

Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşarken, takımda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 5 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.
Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşarken, takımda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 5 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.
Cimbom'daki performansını Milli Takım'a da taşıyan Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Fransız basını Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmekte kararlı olduğunu yazdı.
"GALATASARAY'DAN 2. İSİM"
Marsilya'nın önümüzdeki yaz takımı 'Türkleştireceği' yazılan haberde, Cengiz Ünder'in ardından Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katan Marsilya'nın, yine bir başka Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer edeceği belirtildi.
Bu sezon toplam 39 maçta 9 gol 9 asist ile oynayan Kerem Aktürkoğlu için, Türk futbolunun en çok gelecek vaadeden oyuncularından biri olduğunu vurgulandı.