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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart'ta yapılacak kongrede öncesi merak edilen soruları yanıtladı. Elmas, işlerinin kolay olmadığını ancak pes etmeye de niyetli olmadıklarının altını çizdi .İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart'ta yapılacak kongrede, genel kurulun vereceği her türlü karara saygılı olduğunu söyledi. Haber Global'de soruları yanıtlayan Elmas, "Erken seçim çağrıları ve ibra edilmeme" ihtimaliyle ilgili olarak, "3 seneliğine göreve seçildik. Önemli projelerimiz var. Zor olacağını biliyorduk, daha da zor olacak. Galatasaray için doğru olduğunu bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"

BATMA NOKTASINA GELDİK
Elmas sözlerini şöyle sürdürdü: Türk futbolu batma noktasına gelmiş noktada. Bu zor günlerden çıkabilmek için her türlü cesareti göstermeye devam edeceğiz. Eğer Türk futbolu finansal anlamda güçlenmez ve eski alışkanlıklarıyla yönetilmeye devam ederse Avrupa'da yer almama tehlikesiyle karşı karşıya... Gelirler azaldı, naklen yayın ihalesinin fiyatı düştü. Türkiye'nin bir devrim yapması gerekiyor. Değişik bir bakış açısı bulunmalı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"

G.SARAY ÜYELERİNE HAKARET
Fatih Terim'in ayrılık sürecini de değerlendiren Elmas, "Galatasaray için en doğru olduğuna inandığımız kararları alıyoruz. Bu ayrılık üzerinden Galatasaray'ın geleceğini yıpratmaya gerek yok" derken 'Terim sayesinde seçimi kazandığı' iddialarıyla ilgili şunları söyledi: Benim başkan seçilmemi bir teknik direktör seçimine bağlamak, Galatasaray üyelerine hakaret olur, basitleştirmek olur. Başkan adayının, hoca tercihiyle ile bir karar vermezler.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"

GUARDIOLA ÖNERDİ
Torrent'e güveniyorum. Guardiola vasıtasıyla kendisiyle tanıştık. "Futbolda bir sorun var Domenec çözer" dedi. Bilgisi, karakteri çok düzgün bir insan... Yardımcıları da öyle... Takımın fiziksel durumunun arttığını görebiliyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"

PİŞMAN DEĞİLİZ
Gedson Fernandes'i transfer edebilirdik, etmediğimiz için pişman değiliz. Maliyeti ve o anki şartlar nedeniyle almamaya karar verdik. Bunun hata olup olmadığını zaman gösterecek. Falcao'nun gelişinde benzer bir süreç yaşadık.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan net mesaj! "Geri adım atmak yok"

ELMAS'TAN İNCİLER
Fatih Terim'i (Barcelona maçına) davet etmeme gerek yok. Kendisini Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi... Locası var.
Bugün takımı kimin kurduğunun bir önemi yok. Burada başarısızlık varsa ben üzerime alıyorum. Polemik yaratmaya gerek yok.
Okan Buruk çok koyu bir Galatasaraylıdır. Ama Okan Buruk aklımızda hiç değildi. Onunla alakalı bir söylemim de olmadı.
Gerekirse Süper Lig kanalı kurulacak. Asıl olması gereken de bu.

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