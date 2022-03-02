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Galatasaray'ın idmanında Inaki Pena'nın doğum günü kutlandı

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdman öncesinde sarı-kırmızılıların İspanyol file bekçisi Inaki Pena'nın doğum günü kutlandı. Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti. Antrenman, drone yardımıyla da analizler yapılması için yakından izlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 16:16
Galatasaray'ın idmanında Inaki Pena'nın doğum günü kutlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda başlarken, daha sonra sahada devam etti. Sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

Bu arada sakatlıktan çıkan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti. Antrenman, drone yardımıyla da analizler yapılması için yakından izlendi.

İdman öncesinde 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın da doğum günü, takım arkadaşları eşliğinde kutlandı.

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