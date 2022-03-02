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GALATASARAY HABERLERİ - Ünal Aysal geri mi dönüyor? Kendisi açıkladı

Spor haberi... Son günlerde Galatasaray başkanlığına aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılan eski başkan Ünal Aysal konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Aysal açkılamasında "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 10:56
GALATASARAY HABERLERİ - Ünal Aysal geri mi dönüyor? Kendisi açıkladı

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünal Aysal geri mi dönüyor? Kendisi açıkladı

Bu iddialarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'ne konuşan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünal Aysal geri mi dönüyor? Kendisi açıkladı

"Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim" ifadelerini kullandı.

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