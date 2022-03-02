Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Arda Turan'a Fatih Terim tepkisi!

Başkan Burak Elmas, Göztepe maçı öncesi Fatih Terim'le bir araya gelen ve fotoğraf paylaşan Arda Turan'la ilgili konuştu. Arda'nın G.Saray'ın eski hocasıyla birlikte olmasından ve yemek yemesinden hiçbir rahatsızlık duymadığını belirterek şöyle konuştu: "Ama bu hassas ve mevcut hocasının eleştirildiği bir dönemde daha fazla sorumlu davranması ve öyle bir resim koymaması gerekiyordu. Haricinde Fatih hocayla istediği zaman, istediği yerde görüşebilir. Ama hata yaptı. İnsanları kaybetmek kolay, kazanmak zor. Arda da değerli bir Galatasaraylı."