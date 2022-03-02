GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! Dört kader maçı...

Şubat ayını mutlu bir şekilde kapatan Galatasaray'ı mart ayında birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Göztepe ve Çaykur Rize galibiyetleriyle eski günlerine dönüş yapan sarı-kırmızılı ekip, 12 gün içerisinde 4 zorlu mücadeleye daha çıkacak.
Düşme hattından uzaklaşan ve ligde artık üst sıralara gözünü diken Cimbom üst üste iki önemli deplasmana çıkacak. Öncelikle 5 Mart'ta ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor'a konuk olacak. Bu maçtan 5 gün sonra UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacak.
TORRENT ÇALIŞMAYA BAŞLADI
İspanya dönüşü, Galatasaray evinde Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Sarıkırmızılı takım, derbi karşılaşmasından 3 gün sonra ise Barcelona ile Son 16 Turu rövanş maçını oynayacak. G.Saray'ın 12 günlük serüveni bu sezonki gidişatına da şekil verecek.