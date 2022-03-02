GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! Dört kader maçı...

Süper Lig'de en azından ilk 4'e adını yazdırmak isteyen Galatasaray, Barcelona karşısında da ezilmeden mücadele edecek ve tur şansını son ana kadar kovalamaya çalışacak. Teknik direktör Domenec Torrent'in 4 maç için özel hazırlık yapmaya başladığı ifade ediliyor.