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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! Dört kader maçı...

Göztepe ve Rize galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray, arka arkaya 4 kritik maça çıkacak. Ligde Konya ve Beşiktaş karşısında sınav verecek, Avrupa Ligi’nde ise Barcelona karşısında tur arayacak. İşte zorlu viraj öncesi Galatasaray'da son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! 4 kader maçı...

Şubat ayını mutlu bir şekilde kapatan Galatasaray'ı mart ayında birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Göztepe ve Çaykur Rize galibiyetleriyle eski günlerine dönüş yapan sarı-kırmızılı ekip, 12 gün içerisinde 4 zorlu mücadeleye daha çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! 4 kader maçı...

Düşme hattından uzaklaşan ve ligde artık üst sıralara gözünü diken Cimbom üst üste iki önemli deplasmana çıkacak. Öncelikle 5 Mart'ta ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor'a konuk olacak. Bu maçtan 5 gün sonra UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! 4 kader maçı...

TORRENT ÇALIŞMAYA BAŞLADI
İspanya dönüşü, Galatasaray evinde Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Sarıkırmızılı takım, derbi karşılaşmasından 3 gün sonra ise Barcelona ile Son 16 Turu rövanş maçını oynayacak. G.Saray'ın 12 günlük serüveni bu sezonki gidişatına da şekil verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! 4 kader maçı...

Süper Lig'de en azından ilk 4'e adını yazdırmak isteyen Galatasaray, Barcelona karşısında da ezilmeden mücadele edecek ve tur şansını son ana kadar kovalamaya çalışacak. Teknik direktör Domenec Torrent'in 4 maç için özel hazırlık yapmaya başladığı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan kritik virajda! 4 kader maçı...

HEDEF İLK DERBİ ZAFERİ
G.Saray, Barcelona ile karşılaştıktan 4 gün sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçların hiçbirisini kazanamayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında sezonun ilk derbi galibiyetini arayacak.

Savaş ÇORLU

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