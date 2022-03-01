Torrent ısınıyor

Fatih Terim gibi bir efsanenin yerine geçen Domenec Torrent farkını ortaya koymaya başladı. İlk günlerde "Stajer hoca" denilerek küçümsenen tecrübeli hoca, gerek özel yaşantısı gerekse takım ve çalışanlarla kurduğu ilişkilerle öne çıkmaya başladı. Birçok yabancı hoca tek bir 'Türkçe' kelime öğrenmeden ayrılırken öğretmen talep eden Torrent, Türkçe dersi almaya başladı. ÇALIŞANLARIN isimlerini ezberleyen ve isimleriyle hitap etmeye özen gösteren sarıkırmızılı çalıştırıcı, yemekte herkesle birlikte sırasını bekliyor. Futbolcularla zaman geçiriyor ve yakın ilişki kurmaya özen gösteriyor. Beklentiyi karşılayamayan oyuncuları ismine bakmadan kadro dışı bırakırken son iki maçtaki oyuncu tercihleri ve değişimleriyle de ilerisi için herkese umut verdi.