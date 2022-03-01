SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Bir dönem Torrent'in gönderilip yerine Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın getirileceği konuşulurken, bu kez Fenerbahçe'nin de takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt'in önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı ekibin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.