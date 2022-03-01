Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Spor haberi... Süper Lig'de 27. haftanın sonuna gelinirken şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent son haftalarda aldığı puanlarla koltuğunu biraz olsun sağlamlaştırsa da takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son haftalarda yönetimin Torrent ile devam kararı aldığı yönünde haberler çıksa da resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle iddialar arka arkaya geliyor. Ortaya atılan son iddia ise çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 18:52
SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Süper Lig'de ilk 27 haftanın sonuna gelinirken, topladığı 35 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alırken üst sıralara doğru tırmanmaya başladı.

SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Fatih Terim'in halefi Domenec Torrent geldiği ilk günlerdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, son haftalarda alınan puanlarla tepkileri bir nebze olsun azaltmayı başardı.

SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Takımdan gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu olan 59 yaşındaki teknik adam için Sarı-Kırmızılı yönetimin 'devam' kararı aldığı gelen bilgiler arasındayken, söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.

SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Bir dönem Torrent'in gönderilip yerine Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın getirileceği konuşulurken, bu kez Fenerbahçe'nin de takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt'in önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı ekibin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.

SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Özellikle son maçta Hasan Şaş'ın tribünde yer alması, Roger Schmidt'in PSV'deki göreviden ayrılması dedikodularını artırırken sezon sonunda Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Öte yandan Hasan Şaş'ın da Alman çalıştırıcının yanında ikinci adam olacağı ve Schmidt'in ekibinde yer alacak isimlerden birisi de hali hazırda Serie A takımlarından Roma'da çalışan Tuğberk Tanrıverdi olacağı iddia edildi.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens'ten olay sözler! "Beşiktaş benden kurtulmak istiyor ama..."
Öğretmenler, 'uzman öğretmen' kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor