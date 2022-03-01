SPOR HABERİ - BOMBA İDDİA: Galatasaray gelecek sezon Roger Schmidt'e emanet!

Süper Lig'de ilk 27 haftanın sonuna gelinirken, topladığı 35 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alırken üst sıralara doğru tırmanmaya başladı.
Fatih Terim'in halefi Domenec Torrent geldiği ilk günlerdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, son haftalarda alınan puanlarla tepkileri bir nebze olsun azaltmayı başardı.
Takımdan gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu olan 59 yaşındaki teknik adam için Sarı-Kırmızılı yönetimin 'devam' kararı aldığı gelen bilgiler arasındayken, söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.