Haberler Galatasaray Sen ne güzel bir detaysın

Sen ne güzel bir detaysın

Patrıck van Aanholt, Çaykur Rizespor karşısında attığı 2 şık golle yıldızlaştı belki ama maç sonrası takıma kattığı enerji ve kazanma azmiyle Bafetimbi Gomis taraftarların gündemindeydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Sen ne güzel bir detaysın

Son iki maçta sahaya yüreğini koyan futbolcu için Twitter'da yüzlerce mesaj paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları:
Golü atarak maçı bitiren Bafetimbi Gomis; biz senden razıyız aslanım.
İnsanın izledikçe izleyesi geliyor.
Büyük karakter...
Teşekkürler Gomis... Teşekkürler G.Saray...
Sen ne güzel bir detaysın Gomis
37 yaşındaki Gomis'in bile bu denli fark yaratabilmesi Galatasaray'ın genel kadro kalitesi açısından çok çarpıcı...
Sen nesin ya @BafGomis

DİĞER
Yasemin Özilhan’ın yeni paylaşımı yine olay oldu! Yasemin Özilhan dünyaca ünlü o ismi mi taklit ediyor?
Dilan Çiçek Deniz'e evlenme teklif eden Thor Saevarsson romantizmin kitabını yazıyor! Şimdide Paris'te
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor