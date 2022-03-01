Son iki maçta sahaya yüreğini koyan futbolcu için Twitter'da yüzlerce mesaj paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları:

Golü atarak maçı bitiren Bafetimbi Gomis; biz senden razıyız aslanım.

İnsanın izledikçe izleyesi geliyor.

Büyük karakter...

Teşekkürler Gomis... Teşekkürler G.Saray...

Sen ne güzel bir detaysın Gomis

37 yaşındaki Gomis'in bile bu denli fark yaratabilmesi Galatasaray'ın genel kadro kalitesi açısından çok çarpıcı...

Sen nesin ya @BafGomis