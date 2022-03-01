SPOR HABERİ - Galatasaray'da herkes derin bir oh çekti! Domenec Torrent...

Futbolcuların kendine güveni geldi * Taraftarın yüzü gülmeye başladı * Torrent koltuğunu sağlama aldı * Başkan Elmas elini güçlendirdi SÜPER Lig'de üst üste çok zorlu günler geçiren Galatasaray bir haftada aldığı iki galibiyetle krizden çıkmayı başardı. Zorlu Konyaspor, Barcelona ve Beşiktaş maçları öncesinde iki hafta üst üste alınan galibiyet futbolcuları teknik heyeti ve yönetimi rahatlattı. Aldığı kötü sonuçların ardından düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Cimbom, üst üste aldığı iki galibiyetle 12. sıraya kadar yükseldi ve düşme hattıyla arasına 8 puan koydu. Bu durum teknik direktör Domenec Torrent'in sallantıda olan koltuğunu sağlama alırken, başkan Burak Elmas ve yönetimi de takımın düşme hattından uzaklaşmasıyla derin bir 'oh' çekti. 'Erken seçim' baskısı bir nebze olsun azaldı.

PULGAR YİNE TUTUNAMADI

Göztepe karşısında beklentilerin altında kalan Erick Pulgar, Çaykur Rize karşısında formasını kaybetti. Tecrübeli futbolcu hiç süre alamazken Şili basını, Pulgar'ın Türkiye'de de karmaşık bir durum yaşadığını, Galatasaray'a gelişinin olumlu ilerlemediğini ve yıldız oyuncunun hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

KESİK YEDİLER

Özellikle formayı adaletli dağıtmaya büyük özen gösteren Torrent, performansını beğenmediği Arda ve Morutan'ı son iki maçta kadroya almadı. Halil'i de Rize karşısında tercih etmedi. Göztepe ve Rize maçındaki oyuncu değişiklikleriyle de galibiyette önemli pay sahibi oldu.