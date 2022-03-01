GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Cimbom ölüp ölüp dirildiği maçta Rizespor'u yenerek derin bir nefes alırken, karşılaşmaya damgasını Gedson Fernandes vurdu. Takvim'in haberine göre; Galatasaray 1 yıla yakın bir süre Portekizli yıldızın peşinden koşmasına rağmen 'önceliğimiz değil' diyerek transferden vazgeçmişti.
GOLÜ MUHTEŞEMDİ
Bunun üzerine son dakika hamlesi yapan Beşiktaş, Gedson'u bitirmiş ve genç yıldızı Rizespor'a kiralamıştı. Önceki akşam Galatasaray'a karşı sahne alan Gedson oynadığı futbolla gündeme oturdu.
Harika bir şutla ağları sarsan Portekizli futbolcu istatistiklerde Sarı-Kırmızılı futbolculara fark attı. Gedson 18 ikili mücadele kazanırken, Taylan ve Berkan'ın toplamı 6'da kaldı.