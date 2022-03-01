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GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Beşiktaş'ın Benfica'dan alıp Rize'ye kiraladığı Gedson, Taylan ve Berkan'ın toplamından daha fazla top kapıp daha fazlasıyla sahipsiz top kazanırken, ikili mücadelede sayısında ise 3'e katladı... Gedson'un yerine tercih edilen Pulgar 1 dakika bile oynayamadı. Taraftarlar isyan bayrağını açarken, "Yönetimin son fiyaskosu" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Cimbom ölüp ölüp dirildiği maçta Rizespor'u yenerek derin bir nefes alırken, karşılaşmaya damgasını Gedson Fernandes vurdu. Takvim'in haberine göre; Galatasaray 1 yıla yakın bir süre Portekizli yıldızın peşinden koşmasına rağmen 'önceliğimiz değil' diyerek transferden vazgeçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

GOLÜ MUHTEŞEMDİ
Bunun üzerine son dakika hamlesi yapan Beşiktaş, Gedson'u bitirmiş ve genç yıldızı Rizespor'a kiralamıştı. Önceki akşam Galatasaray'a karşı sahne alan Gedson oynadığı futbolla gündeme oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Harika bir şutla ağları sarsan Portekizli futbolcu istatistiklerde Sarı-Kırmızılı futbolculara fark attı. Gedson 18 ikili mücadele kazanırken, Taylan ve Berkan'ın toplamı 6'da kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Yine genç yıldız, Taylan ve Berkan'ın toplamından fazla top kapıp, daha fazla sahipsiz top kazandı. Cimbom'un orta alanındaki iki isim toplam 84 kez topla buluşabilirken, Gedson tek başına 72 kez topla buluştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Ayrıca Galatasaray'ın ara transferde Portekizli yıldızın yerine tercih ettiği Erick Pulgar ise 1 dakika bile forma giyemezken maçı kulübeden seyretti.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

ALTIN TEPSİYLE VERDIK!
Ortaya çıkan bu tablo taraftarları birkez daha isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yönetim son fiyaskosu. Altın tepsiyle ligin en iyi orta sahasını ezeli rakibimize verdik" ifadesi kullanıldı.

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