GALATASARAY HABERLERİ - Taraftarın Gedson Fernandes isyanı! "Yönetimin son fiyaskosu"

Yine genç yıldız, Taylan ve Berkan'ın toplamından fazla top kapıp, daha fazla sahipsiz top kazandı. Cimbom'un orta alanındaki iki isim toplam 84 kez topla buluşabilirken, Gedson tek başına 72 kez topla buluştu.

Ayrıca Galatasaray'ın ara transferde Portekizli yıldızın yerine tercih ettiği Erick Pulgar ise 1 dakika bile forma giyemezken maçı kulübeden seyretti.