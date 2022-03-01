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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 2 karşılaşmadan 2 galibiyet alan Galatasaray'da Erick Pulgar bilmecesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar devre arasında uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Şilili futbolcunun süre alamaması dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Erick Pulgar ilgili kararının detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 18:03
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar'ın Sarı-Kırmızılı kulüpte yeteri kadar şans bulamaması soru işareti oluştururken, teknik direktör Domenec Torrent'in Şilili orta saha ile ilgili kararının gerekçeleri de belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında orta sahada mevkisinde büyük bir sorun yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölgeyi Erick Pulgar ile takviye eden Galatasaray'da Şilili futbolcunun, transferi sonrası takımda ilk 11'e monte edilememesi kafalarda soru işareti yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Takvim'in haberine göre; Pulgar tranfserine rağmen orta sahada Berkan-Taylan ikilisinden vazgeçmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili futbolcunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Erick Pulgar'ın hem genel fizik kapasitesinin hem de maç temposunun takımdaki mevcut orta saha oyuncuları Taylan ve Berkan'dan geride olduğunu düşünen Torrent'in bu yüzden Şilili futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Galatasaray'a gelmeden önce sezonun ilk yarısında bonservisinin bulunduğu Fiorentina'da sadece 7 maçta 441 dakika forma giyen Pulgar'ın henüz tam olarak hazır olmadığını düşünen Galatasaray'ın hocası Torrent'in ilerleyen haftalarda 26 yaşındaki orta sahaya daha fazla süre verebileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Galatasaray'ın ligde son oynadığı maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan ve şans bulamayan Pulgar, Sarı-Kırmızılı forma ile toplam 3 maça çıktı. 79 dakika sahada kaldı.

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