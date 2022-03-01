GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Erick Pulgar'ın hem genel fizik kapasitesinin hem de maç temposunun takımdaki mevcut orta saha oyuncuları Taylan ve Berkan'dan geride olduğunu düşünen Torrent'in bu yüzden Şilili futbolcuyu ilk 11'de düşünmediği belirtiliyor.
Galatasaray'a gelmeden önce sezonun ilk yarısında bonservisinin bulunduğu Fiorentina'da sadece 7 maçta 441 dakika forma giyen Pulgar'ın henüz tam olarak hazır olmadığını düşünen Galatasaray'ın hocası Torrent'in ilerleyen haftalarda 26 yaşındaki orta sahaya daha fazla süre verebileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın ligde son oynadığı maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan ve şans bulamayan Pulgar, Sarı-Kırmızılı forma ile toplam 3 maça çıktı. 79 dakika sahada kaldı.