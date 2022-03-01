GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Erick Pulgar bilmecesi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Erick Pulgar'ın Sarı-Kırmızılı kulüpte yeteri kadar şans bulamaması soru işareti oluştururken, teknik direktör Domenec Torrent'in Şilili orta saha ile ilgili kararının gerekçeleri de belli oldu.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında orta sahada mevkisinde büyük bir sorun yaşayan ve ara transfer döneminde bu bölgeyi Erick Pulgar ile takviye eden Galatasaray'da Şilili futbolcunun, transferi sonrası takımda ilk 11'e monte edilememesi kafalarda soru işareti yarattı.