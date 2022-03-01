Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Bomba iddia: Arda Turan kadro dışı!

GALATASARAY HABERLERİ - Bomba iddia: Arda Turan kadro dışı!

Spor haberi... Galatasaray'ın texrübeli oyuncusu Arda Turan için flaş bir iddia gündemde. Eski formunun çok uzağında olması sebebiyle formasından uzak kalmıştı. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in 35 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki haftalarda maç kadrosuna almayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray haberleri (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Bomba iddia: Arda Turan kadro dışı!

Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bomba iddia: Arda Turan kadro dışı!

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bomba iddia: Arda Turan kadro dışı!

Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor