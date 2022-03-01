Berkan ve Taylan’ı ezdi

Sarı-kırmızılı takımın transferini gerçekleştiremediği Portekizli futbolcu, eski takımına karşı frikikten müthiş bir gol kaydetti ve orta sahada büyük üstünlük kurdu. G.Saray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.

ŞOV YAPTI

Berkan ve Taylan toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrılırken Gedson 28 ikili mücadelenin 18'inde galip geldi. Ayrıca çok sayıda faule maruz kalmasına karşın oyundan hiç düşmedi.