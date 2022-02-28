Taraftarla herkesi yeneriz

Emre Kılınç takımın öz güveninin arttığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik. Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz." dedi.
Emre Kılınç takımın öz güveninin arttığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik. Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı hak etmiyoruz. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta kazandık ve yukarı çıkmaya başladı" dedi.