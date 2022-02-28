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Taraftarla herkesi yeneriz

Emre Kılınç takımın öz güveninin arttığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik. Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Taraftarla herkesi yeneriz
Emre Kılınç takımın öz güveninin arttığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik. Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı hak etmiyoruz. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta kazandık ve yukarı çıkmaya başladı" dedi.
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