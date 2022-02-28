Haberler Galatasaray Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Şili basını maçın ardından Erick Pulgar ile ilgili flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:25
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

Karşılaşmanın ardından Şili basını flaş bir yorumda bulundu. Maçta forma giymeyen Erick Pulgar'ın yedek olmasına rağmen eleştirilmekten kurtulamadığını yazdı.

Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

'Galatasaray taraftarı Pulgar'ı yedek olmakla eleştirdi' başlıklı haberde, eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'in gösterdiği iyi performansın ardından Pulgar'ın istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.

Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

Galatasaray taraftarının maçta süre alamayan Pulgar için, 'almamıza gerek yokmuş' yorumları yaptığı yazıldı.

Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

İşte Şili basınına yansıyan o haber...

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