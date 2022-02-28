Şili basınından flaş Pulgar yorumu! Gedson Fernandes...

Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Şili basını flaş bir yorumda bulundu. Maçta forma giymeyen Erick Pulgar'ın yedek olmasına rağmen eleştirilmekten kurtulamadığını yazdı.
'Galatasaray taraftarı Pulgar'ı yedek olmakla eleştirdi' başlıklı haberde, eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'in gösterdiği iyi performansın ardından Pulgar'ın istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.
Galatasaray taraftarının maçta süre alamayan Pulgar için, 'almamıza gerek yokmuş' yorumları yaptığı yazıldı.
İşte Şili basınına yansıyan o haber...