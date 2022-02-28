Portakal mevsimi!

Galatasaray'da dün akşam Hollanda rüzgarı esti... Takımın kilidi açamadığı anda sahneye çıkan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, 40. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla muhteşem bir gol atarak skora dengeyi getirdi. Savunmada da çok kritik müdahalelerde bulunan 31 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada da ceza sahası içine yaptığı koşunun ardından Feghouli'den aldığı topu ağlara yollayıp durumu 3-2'ye getirdi. Van Aanholt, bu sezon Süper Lig'de ilk kez golle buluştu. Aanholt, Avrupa Ligi ön elemesinde de 1 gol atmıştı.

MARSİLYA AĞLARINI SARSMIŞTI

Maça yedek kulübesinde başlayan diğer Hollandalı Ryan Guno Babel ise 57. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu. Babel, Gomis'in kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşarken, 70. dakikada kazanılan ikinci penaltıda ise topun başına geçti. Beyaz noktada kalecinin yere yatmasını bekleyene kadar şutu çekmeyen Hollandalı, file bekçisini ters köşeye yatırdı. Babel, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise Marsilya ağlarını sarsmıştı.

'SAVAŞA HAYIR' PANKARTI AÇILDI

Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'ya dünkü karşılaşmada da destek verildi. Galatasaraylı ve Çaykur Rizesporlu futbolcular seremoniye "Savaşı durdurun" ifadesinin bulunduğu pankartla çıkarken, stat tribünlerine de "Savaşa hayır" pankartı asıldı. Tribünler, maç öncesi Ukrayna lehine tezahüratlarda bulundu.

'RİZESPOR KÜMEYE' DENİLDİ

Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ve yenilen gollerden sonra "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar, maç öncesindeki anonsta ismi okunduğu sırada Domenec Torrent'i de ıslıkladı. Tribünler "Rizespor kümeye" diye bağırdı.

SÜPER LİG'DE GOL REKORU HAFTASI

Süper Lig'de 27. hafta, sezonun en gollü haftası oldu. Henüz haftanın kapanış maçı Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması oynanmamasına rağmen şu ana kadar oynanan 9 müsabakada toplam 41 gol atıldı. Bu hafta sadece 1 maçta gol sesi çıkmadı. Bugünkü maçta 2 gol olursa tüm zamanların rekoru kırılacak.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Galatasaray-Rıze maçının en iyisi en iyisi 8.9 reyting ile Patrick van Aanholt oldu. 2 gol atan Aanholt, 4 şut çekti. Yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Hollandalı 4 kez ikili mücadele kazandı ve 2 top kaptı. 66 kez ile maçta en çok topla buluşan 2. futbolcu oldu. Van Aanholt maç sonrası taraftara koşarak üçlü çektirdi.

İKİNCİSİ DAHA GÜZELDİ

Van Aanholt maç sonu, "İnanılmaz mutluyum. İkinci golüm, ilk golümden daha güzeldi. Önemli olan 3 puandı tabii ki. 9 kez sağ ayağımla gol attım. Sanırım sağ ayağımla daha çok gol atıyorum ama önemli olan goldür. Ben her maçta katkı sağlayabilmeye çalıştım. Çok önemli bir üç puan aldık. Artık tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.