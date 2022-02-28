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Karşılığını aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Karşılığını aldık
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Güzel bir maç oldu. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. 2 hafta üst üste 3 puan almak güzel" dedi. Rotasyonu doğru kullandığını belirten Torrent "Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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