Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Torrent döneminde oynanan 7 maçta sadece 1 kez 90 dakika sahada kalabilen Cicaldau 1 gol atabilirken, o golü de Trabzonspor karşısında penaltıdan buldu.

Takvim'in haberine göre, 7 maçta hiç asist yapamayan ve takımın topla en az buluşan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu dün oynanan Rizespor maçında da büyük hayal kırıklığı yarattı.