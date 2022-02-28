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Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Cicaldau, Torrent'in takımın başına getirilmesinin ardından adeta formayı unuttu. Fatih Terim'in transfer ettiği futbolcu, son zamanlardaki düşüşüyle taraftardan da tepki toplamaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:42
Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Galatasaray'ın sezon başında Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle daha İstanbul'a ayak basmadan tartışma yaratmıştı.

Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Teknik direktör Fatih Terim'in çok güvendiği ve takımın banko ismi yaptığı Rumen yıldız sezonun ilk bölümünde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki futboluyla alkış topladı.

Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Ancak Cicaldau, Terim'in gidişinin ardından adeta tepetaklak oldu. Yeni teknik direktör Domenec Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan ve ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan yıldız futbolcudaki düşüş rakamlara da yansıdı.

Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Torrent döneminde oynanan 7 maçta sadece 1 kez 90 dakika sahada kalabilen Cicaldau 1 gol atabilirken, o golü de Trabzonspor karşısında penaltıdan buldu.

Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Takvim'in haberine göre, 7 maçta hiç asist yapamayan ve takımın topla en az buluşan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu dün oynanan Rizespor maçında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

80 dakika sahada kalan ve hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Cicaldau'nun yerine oyuna giren Sofiane Feghouli 10 dakikada 2 asist yaparak kalitesini sergiledi.

Galatasaray'da Cicaldau tepki topluyor! Fatih Terim'den sonra...

Taraftarların da büyük tepkisini çekmeye başlayan Rumen futbolcunun Galatasaray'daki geleceği artık tartışma konusu olmaya başladı. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Cicaldau için, "6.5 milyon Euro'ya alındı. 2 milyon Euro'ya satılabilirse büyük başarı" yorumları yapılıyor.

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